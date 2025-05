Stephan Barcha garante o tricampeonato no GP da Copa JK

Durante a 19ª Copa JK, no concurso de salto nacional cinco estrelas, na Sociedade Hípica de Brasília, o ranking brasileiro Senior Top chegou à terceira etapa. E, pelo terceiro ano consecutivo, o cavaleiro olímpico e atual campeão pan-americano Stephan Barcha, subiu ao topo do pódio.

Montando Chevaux Chantily JMen, Stephan Barcha fechou o percurso, a 1.60m, com uma falta na primeira passagem e zerou o segundo, com tempo de 51s21.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (@cbhoficial)

Último a largar por ter garantido o melhor resultado na primeira passagem (um ponto por excesso de tempo), Flávio Grillo, campeão do ranking brasileiro Senior Top 2024, levou seu Lorentino JMen ao vice-campeonato, com apenas uma falta no antepenúltimo obstáculo na segunda e decisiva volta, com 5 pontos perdidos.

Stephan Barcha também ficou na terceira posição, com o Chevaux Goldfinger. Com oito pontos na primeira passagem e percurso limpo na segunda, com tempo de 57s68. A disputa distribuiu 200 mil reais em premiação.

"Desde que o GP do ranking Senior Top veio para Brasília, tive a felicidade de ganhar três vezes o GP, duas com Goldfinger e agora com Chantilly. Parabenizo Brasília por se esforçar tanto para ter um concurso desse nível", destacou Stephan Barcha.

"Estou muito feliz mesmo, por vencer em Brasília, que virou minha casa. Parabenizo o meu amigo Grillo pelo GP espetacular. Essas disputas me dão vontade de vir ao Brasil, ganhando ou perdendo, a gente está feliz. Hoje eu ganhei, então quero agradecer a todo o nosso time da Chevaux, esse resultado é mais deles que meu, porque do Internacional Curitiba para cá eu não montei nenhuma vez esses cavalos. Também agradeço à equipe técnica e veterinária, ao proprietário do Chantily, Nelson Porto e sua família", acrescentou o tricampeão da Copa JK, que já vai voltar à Europa.

"Nesse domingo, volto à Europa. Semana que vem estarei em Roma, representando o Brasil na Copa das Nações. Vestir a casa verde é o que mais gosto de fazer. Estou super animado, depois de Roma temos uma semana de folga e vamos a La Baule. Fico lá, focado na equipe brasileira e nos meus cavalos, a Primavera Império Egípcio e o Dinoso. Depois, venho ao Brasil por uma semaninha e, na sequência, espero estar apto a representar o Brasil em Aachen", finalizou Stephan.

Ao todo, a Copa JK conta com 46 provas, incluindo, além do ranking brasileiro Senior Top, os Circuitos CBH de Amadores e Cavalos Novos e a 3ª seletiva para formação dos Times Brasil no Sul-americano da Juventude, na Argentina.

Posições do GP Copa JK 2025

1º lugar: Stephan Barcha / Chevaux Chantily JMen - FBBr - 4/0 - 4/51s21



2º lugar: Flávio Grillo Araújo / Lorentino JMen - FHBr - 1/4 - 5/51s10



3º lugar: Stephan Barcha / Chevaux Goldfinger - FHBr - 8/0 - 8/57s68



4º lugar: Charlie Bays / Ninety Stone Pullan (IA) - FPH - 4/8 -12/52s46



5º lugar: Sergio Hernique Neves Marins / LF Doria LJR - FHMG - 8/4 - 12/56ss27



6º lugar: Luiz Felipe Pimenta Alves / Bandoleiro D?Arco do Quiriri - FPH - 14/0 - 14/53s88