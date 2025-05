Soteldo sente dores na coxa esquerda em jogo contra o Corinthians e pode virar desfalque no Santos

Soteldo pode virar problema para o Departamento Médico do Santos para os próximos jogos. O atacante sentiu a coxa esquerda durante a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, neste domingo, e precisou ser substituído. O duelo foi válido pela nona rodada do Brasileirão.

O camisa 7 santista sentiu o problema físico aos 25 minutos do segundo tempo e pediu substituição. Ele saiu para entrada de Thaciano. No mês passado, o venezuelano também sofreu um edema na coxa esquerda e desfalcou o Peixe por cerca de duas semanas.

Na ocasião, ele lesionou-se contra o Fluminense e sentiu dores com menos de 30 minutos em campo, já que havia começado no banco de reservas. Contra o Corinthians foi diferente e começou entre os titulares. Logo após sua saída, já deu início ao tratamento com bolsa de gelo no local.

Neste ano, Soteldo disputou 16 jogos pelo Santos, deu uma assistência, mas não marcou nenhum gol. O próximo compromisso do Peixe é contra o CRB, a volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Na ida, os times empataram por 1 a 1.

Atualmente, DM do Santos conta com os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles), o atacante Guilherme (lesão na coxa esquerda) e o lateral Aderlan (infecção intestinal). Neymar, em transição física, deve voltar a ser relacionado em breve.

No Brasileirão, o Peixe é o 19° colocado, com cinco pontos.