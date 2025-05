Sevilla x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid viu o Barcelona confirmar o título do Campeonato Espanhol após a vitória no clássico catalão contra o Espanyol. Agora, os merengues passam a cumprir tabela, a começar pelo duelo deste domingo, contra o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán, às 14h (de Brasília), pela penúltima rodada da competição.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Disney +.

Posições na tabela

Sevilla - 41 pontos em 36 jogos - 14º lugar

Real Madrid - 78 pontos em 36 jogos - 2º lugar

Prováveis escalações

Sevilla: Nyland; Carmona, Salas, Badé e Pedrosa; Níguez, Agoumé, Suso, Peque e Lukebakio; Álvaro García.

Técnico: Quique Sánchez Flores.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asêncio, Ramon e Garcia; Modric, Ceballos, Guler e Bellingham; Mbappé e Endrick.

Técnico: Carlos Ancelotti.

Arbitragem

Mateo Busquets Ferrer será o árbitro do confronto, com César Soto Grado e Iker De Francisco Grijalba como assistentes. O comandante do VAR não foi divulgado.