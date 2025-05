Sem piedade em Roma, Alcaraz supera Sinner na final do Aberto da Itália

ROMA (Reuters) - Carlos Alcaraz não teve muita dificuldade para derrotar Jannik Sinner na final do Aberto da Itália, garantindo uma vitória por 7-6(5) 6-1, quebrando a série de 26 vitórias consecutivas do número um do mundo e arrasando a torcida da casa no domingo.

Alcaraz venceu um tenso primeiro set no tiebreak depois que ele e Sinner trocaram golpes na linha de base em uma noite quente diante de uma multidão na Centre Court.

No entanto, a partir do segundo set, Alcaraz silenciou a torcida da casa ao superar Sinner completamente, conquistando a vitória no primeiro confronto entre eles em uma final de Masters 1000.

O espanhol venceu Sinner em seus últimos quatro confrontos, dando um tiro de advertência em seus rivais antes do Aberto da França.