São Paulo vira sobre o Bahia e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro feminino

O São Paulo visitou o Bahia, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. No Estádio Joia da Princesa, o Tricolor Paulista venceu, de virada, por 2 a 1, com gols de Giovanna Crivelari e Ángela Gómez (contra). Rhaizza marcou para o time da casa.

Com o resultado, o São Paulo volta a vencer na competição, após o empate na última rodada, e sobe para a 3ª posição, com 21 pontos conquistados. Por outro lado, o Bahia perde a terceira partida seguida, mas permanece na 9ª colocação, com 14 pontos.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Real Brasília, no CFA Laudo Natel. O Bahia visita o Sport nesta quinta-feira, às 17 horas, na Ilha do Retiro. As duas partidas são válidas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA DO TRICOLOR! O São Paulo venceu o Bahia por 2 a 1 pela décima primeira rodada do Brasileirão. ? Crivelari

? Contra#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/5Wmq0yr3fe ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 18, 2025

O Bahia abriu o placar com apenas um minuto de jogo. Aryane arrancou pela ponta direita e cruzou para Cássia, que teve a finalização bloqueada. Rhaizza aproveitou a sobra, limpou a marcação e bateu no alto, sem chances para a goleira.

O São Paulo buscou a virada na segunda etapa. Aos nove minutos, Giovanna Crivelari recebeu belo lançamento, passou pela marcação e tocou na saída da goleira Yanne para deixar tudo igual no placar.

Aos 14, Crivelari tabelou com Aline Milene e finalizou, mas parou na goleira. No rebote, Ángela Gómez tentou afastar, mas acabou mandando contra o próprio gol e virou o jogo para o São Paulo.