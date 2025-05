São Paulo divulga informações sobre venda ingressos para partida contra o Mirassol no Morumbis

O São Paulo divulgou, neste domingo, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O duelo acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília).

As vendas começam nesta segunda-feira, a partir das 10 horas, para sócios torcedores com sete estrelas. Os ingressos estarão disponíveis para o público geral apenas na quarta-feira, às 18 horas.

Tricolor, confira informações para a venda de ingressos para o nosso próximo desafio no MorumBIS! ? Lembre-se: a partir de agora, a biometria facial é obrigatória, inclusive para a compra de ingressos. Cadastre-se em https://t.co/wapOK4TvhD e deixe tudo pronto. pic.twitter.com/xDFB3Vv19U ? Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) May 18, 2025

A biometria facial será obrigatória para o acesso ao Morumbis no dia da partida contra o Mirassol. O torcedor pode realizar o cadastro no site sao-paulo.bepass.com.br. Convidados e dependentes infantis também precisam da biometria.

Antes, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, quando visita o Náutico pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio dos Aflitos. Para garantir vaga nas oitavas de final, o Tricolor tem a vantagem do empate.

A equipe pernambucana precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.