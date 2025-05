Santos tem mudança forçada e 'surpresa' para enfrentar o Corinthians

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos terá novidades para enfrentar o Corinthians hoje, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O técnico Cleber Xavier vai apostar em Zé Rafael como titular no clássico. O meio-campista estreou nos minutos finais do empate com o Ceará.

A ideia era colocar Zé aos poucos, mas ele treinou bem e convenceu a comissão técnica. O Santos entende que o ex-palmeirense é capaz de equilibrar o meio-campo e, para sua entrada, Gabriel Bontempo deixa a equipe.

Aderlan, com um problema físico, sai do time. Leo Godoy terá outra oportunidade no 11 inicial.

Há ainda uma dúvida: Barreal ou Thaciano. Eles se revezaram ao longo da semana e Barreal tem chance maior de começar jogando.

Cleber disse ao elenco sobre a necessidade de ir para Neo Química Arena sem medo de jogar. O planejamento não é ser defensivo.

Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal (Thaciano), Soteldo e Tiquinho Soares. Esta deve ser a escalação que vai iniciar o clássico.

O Santos abriu a rodada na vice-lanterna, com apenas cinco pontos. A última vitória foi diante do Atlético-MG há mais de um mês, no dia 16 de abril.