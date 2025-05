Santos pode virar maior vítima de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians

O Corinthians encara o Santos neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Peixe pode se tornar a maior vítima de Yuri Alberto com a camisa do Timão.

O atacante já enfrentou o ex-clube seis vezes pelo Corinthians e tem cinco gols marcados. Caso balance as redes neste domingo, o Santos vai se tornar a maior vítima de Yuri Alberto no Timão, ao lado de Atlético-GO e Internacional, com seis bolas na rede.

Nesta temporada, nos dois clássicos já disputados entre as equipes, ainda no Campeonato Paulista, o jogador de 24 anos marcou três vezes. O Corinthians venceu os dois jogos por 2 a 1.

Diante do Peixe, o Corinthians busca se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a 10ª posição, com dez pontos conquistados. Por outro lado, o Santos, que não venceu há quatro rodadas, é o vice-lanterna, com cinco pontos.

Passagem pelo Santos

Revelado pelas categorias de base do Santos, Yuri Alberto disputou 25 jogos pela equipe profissional, entre os anos de 2017 e 2020, e marcou apenas três gols. Em seguida, o atacante passou por Internacional e Zenit-RUS, até chegar ao Corinthians.

Desde 2022 no Timão, Yuri Alberto tem 68 gols e 17 assistências, em 180 jogos. Na temporada, o atacante tem 11 bolas na rede e um passe para gol, em 32 partidas.