Santa Cruz vence o Central-PE e segue na liderança de grupo na Série D

O Santa Cruz venceu o Central-PE por 2 a 1 neste domingo, pela quinta rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Lacerdão, em Caruaru (PE). Os gols dos visitantes foram marcados por Geovany Soares e Thiaguinho, enquanto Kauê descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor Pernambucano segue na liderança do Grupo C, com 13 pontos em cinco jogos. Já o Central aparece na quarta posição, com sete unidades.

O Santa Cruz volta aos gramados no próximo domingo, contra o Sousa-PB. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Mariz. No mesmo dia, só que às 16h, o Central-PE enfrenta o Horizonte, no Estádio Lacerdão.

VENCE O TIME DO POVO! ?? Com gols de Thiaguinho e Geovany, o Santa Cruz venceu o Central por 2×1, em Caruaru, e garantiu mais três pontos na Série D! pic.twitter.com/ds72fEiGnG ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 18, 2025

Os gols

O Santa Cruz abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com Geovany Soares. Já aos quatro da etapa complementar, Thiaguinho ampliou para o time visitante. Logo em seguida, Kauê descontou para o Central.

Confira outros resultados da Série D neste domingo:

Marcílio Dias 1 x 0 Azuriz



Capital-DF 2 x 0 Luverdense



Parnahyba 3 x 2 Maracanã



Horizonte 2 x 1 Sousa



Treze 1 x 0 Ferroviário



Barcelona de Ilhéus 0 x 0 Jequié



Juazeirense 1 x 0 União-TO



Penedense 0 x 1 Sergipe



Goianésia 1 x 1 Porto Velho



Goiatuba 2 x 0 Operário-MS



São José-RS 3 x 0 São Luiz



Brasil de Pelotas 0 x 0 Guarany de Bagé



América-RN 3 x 0 Santa Cruz de Natal



Itabirito 1 x 3 Uberlândia



Humaitá x GAS