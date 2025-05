Ronaldo dispara contra a CBF após confirmação de novo presidente: "Tudo farinha do mesmo saco"

Neste domingo, Ronaldo Fenômeno, presente no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, disparou contra a CBF após a confirmação de que Samir Xaud ocupará o cargo de presidente da entidade. O ex-jogador chegou a tentar a candidatura, mas não recebeu suporte das federações estaduais.

"Isso não é novidade para ninguém, o que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes. A gente vive um momento terrível e o mais impressionante é que nós não vemos uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse, em que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar", disse Ronaldo em entrevista exclusiva à Band.

Xaud apresentou o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção apenas de São Paulo e Mato Grosso ? e de 10 clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes.

Deste modo, a candidatura do dirigente inviabiliza a tentativa de inscrição de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e principal concorrente de Samir Xaud. Apesar de ter o respaldo de cerca de 30 clubes, o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua chapa, contando com o apoio de apenas duas delas.

"Não tem absolutamente nenhuma chance de reforma no futebol brasileiro. Muda a página, mas o livro é o mesmo, tudo farinha do mesmo saco. É uma pena, pois o futebol brasileiro tem um potencial tão grande, com talentos, jogadores... bastaria só fazer uma reforma importante para que a gente pudesse ter esperança de voltar a conquistar títulos novamente e reconectar a Seleção ao torcedor", continuou Ronaldo.

"Mas isso não vai mudar. Vai maquiar um pouco o que está acontecendo, mas daqui a pouco volta a mesma história, voltam os escândalos, volta a corrupção. Enquanto o poder estiver nas mãos deles, eles vão ficar entre eles e nada vai mudar", completou o ex-jogador.

Exceto em caso de reviravolta judicial, Samir Xaud será o único candidato na votação marcada para o próximo dia 25 de maio, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), por suspeita de falsificação da assinatura de Coronel Nunes no acordo homologado pelo STF ainda neste ano, que legitimou a eleição de Ednaldo Rodrigues em 2022.