Remo empata com Atlético-GO e segue invicto na Série B

Neste domingo, o Remo visitou o Atlético-GO e empatou por 1 a 1, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Rocha marcou o gol do Leão Azul e Sandro Lima empatou para o time da casa.

Final de jogo no estádio Accioly. Atlético Goianiense e Clube do Remo empatam em 1 a 1 e o Leão Azul conquista mais um ponto importante fora de casa, mesmo contra tudo e contra todos! VAMO! ? Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB2025 pic.twitter.com/XUJeFxH1YD ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 18, 2025

O resultado mantém o Remo sem derrotas na Série B. Com 16 pontos, o clube tem a mesma pontuação de Goiás, que ainda não jogou na rodada, e Vila Nova, mas aparece atrás no número de vitórias, com quatro contra cinco dos concorrentes. O Atlético-GO fica na 11ª colocação, com 11 pontos.

O Remo voltará a campo no próximo sábado, contra o Volta Redonda, às 20h30 (de Brasília). Já o Atlético-GO terá nove dias de descanso até o jogo contra o América-MG, na terça-feira (27), às 19h30.

O Jogo

A primeira etapa terminou em 0 a 0. O time da casa apresentou mais ameaças, finalizando 13 vezes, contra apenas cinco do Leão.

No segundo tempo, aos sete minutos, o Remo aproveitou melhor suas chances e abriu o placar com Pedro Rocha. Adaílton levou a bola até a linha de fundo, cruzou rasteiro e o camisa 32 inaugurou o marcador.

Régis chegou a ampliar para os visitantes, aos 35 minutos. Porém, uma falta na origem da jogada anulou o gol do Leão.

No apagar das luzes, aos 49 minutos, Sandro Lima aproveitou erro da defesa adversária, que afastou mal a bola, e fez o gol do empate dos mandantes.

CRB vence o Criciúma

O CRB recebeu o Criciúma neste domingo e venceu por 1 a 0. A vitória levou a equipe à quarta colocação do campeonato, com 15 pontos. O Criciúma é o 16º colocado, com seis pontos, e pode ser empurrado pelo Volta Redonda (cinco pontos) para a zona de rebaixamento. O Volta Redonda joga nesta segunda-feira, às 19h, contra o Amazonas.

Ambas as equipes terão compromisso pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil no meio desta semana. O CRB receberá o Santos nesta quinta-feira, às 21h30, e o Criciúma visitará o Bragantino no mesmo dia e horário.