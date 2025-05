Pré-lista de Ancelotti na Seleção teria Oscar, Fabrício Bruno e 6 nomes do Flamengo

Alguns nomes da primeira pré-lista do técnico Carlos Ancelotti na Seleção Brasileira vazaram neste domingo. O técnico teria selecionado o meia Oscar, do São Paulo, seis representantes do Flamengo, além do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. As informações foram divulgadas pelo ge.

Reforço são-paulino em 2025, após longa passagem pelo exterior, Oscar já havia aparecido em uma pré-lista anterior de Dorival Júnior, antecessor de Carlo Ancelotti. Porém, naquela ocasião, seu nome não apareceu na convocação final da Seleção Brasileira.

Já os jogadores escolhidos por Ancelotti no Flamengo seriam o zagueiro e lateral Danilo, o lateral direito Wesley, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral esquerdo Alex Sandro, o meio-campista Gerson e o atacante Pedro. Todos já tiveram passagens pela Seleção Brasileira.

Por fim, Fabrício Bruno chegou a ganhar um espaço considerável no começo de trabalho de Dorival Júnior, mas perdeu terreno depois que deixou de ser titular no Flamengo e passou por um momento instável com o Cruzeiro.

Lista definitiva

A primeira convocação de Carlo Ancelotti será no dia 26 de maio. A Seleção Brasileira terá dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa de 2026 no começo de junho. No dia 5, visitará o Equador, em Guayaquil. Cinco dias depois, enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.