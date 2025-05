PM e torcedores têm confronto em estação antes de Flamengo x Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O clássico entre Flamengo e Botafogo é no Maracanã, mas um vídeo flagrou um confronto entre policiais militares e torcedores na estação de trem do Engenho de Dentro, hoje.

O que aconteceu

Segundo as imagens, é possível ver agentes tentando conter torcedores do Flamengo para dentro dos vagões.

Houve correria quando o trem parou na estação, e também porque os policiais usaram spray de pimenta e, aparentemente, balas de borracha.

Segundo a PM, a confusão aconteceu porque torcedores do Fla lançaram fogos de artifício em direção a outros na plataforma.

Ainda de acordo com a corporação, não houve feridos.

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h30, pelo Brasileirão.

O que disse a PM?

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa, através do comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), que neste domingo (18/05), policiais militares da Força de Escolta, que estavam na estação ferroviária Engenho de Dentro, flagraram torcedores do Flamengo lançando artefatos explosivos (fogos de artifício) em direção a outros torcedores e aos policiais que se encontravam na plataforma.

Diante da situação de risco, os policiais imediatamente atuaram para conter a ação criminosa utilizando equipamentos não letais.

Até o momento, não há registro de feridos".

Correria no entorno

Já no Maracanã o policiamento foi reforçado. Pela primeira vez, depois de dez anos, as torcidas de Flamengo e Botafogo dividiram o Setor Sul. Os alvinegros ficaram isolados por um tapume de proteção, no mesmo local onde visitantes de outros estados ou países ficam.

Apesar da grande presença de policiais, houve correria do lado de fora. Ocorreram princípios de confusão na rua São Francisco Xavier e também em frente a entrada do Setor Sul, quando a PM dispersou os botafoguenses com bombas de efeito moral e balas de borracha.