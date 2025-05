Piastri admite frustração pelo 3º lugar, e Norris diz: 'Fizemos o possível'

A McLaren saiu de Ímola com motivos para comemorar, mas também com uma ponta de frustração. O segundo e o terceiro lugar conquistados por Lando Norris e Oscar Piastri, respectivamente, coroaram mais um fim de semana consistente da equipe britânica. No entanto, a vitória de Max Verstappen, da Red Bull, deixou evidente que a disputa pelo topo ainda exige decisões mais certeiras - especialmente em um circuito exigente como o de Emilia-Romanha.

Oscar Piastri, que largou na pole e chegou a sonhar com a vitória, viu suas chances escorrerem logo nos primeiros metros. O australiano perdeu a posição para Verstappen após uma bela manobra do holandês e precisou lidar com o ritmo forte do rival durante todo o restante da corrida. "Freei muito cedo (na largada), foi uma excelente manobra do Verstappen", admitiu.

"Estou desapontado, acho que a gente tomou algumas decisões erradas. Parabéns ao Max e à Red Bull, eles fizeram um excelente trabalho e tinham ritmo".

Apesar do gosto amargo, Piastri manteve a liderança do Mundial de Pilotos, agora com 146 pontos. O companheiro de equipe, Lando Norris, chegou aos 133, seguido de perto por Verstappen, que subiu para 124 após conquistar sua segunda vitória na temporada.

Norris também avaliou a corrida com maturidade, reconhecendo que Ímola é um traçado difícil para ultrapassagens e que, diante das circunstâncias, o resultado foi positivo. "Foi uma corrida longa, não é fácil ultrapassar aqui, mas fizemos o possível. Verstappen estava um pouco mais rápido do que nós hoje, mas foi interessante a batalha no final", afirmou o britânico. "Uma corrida boa para nós, segundo e terceiro, Max estava muito rápido para nós hoje".

A equipe inglesa segue como uma das mais regulares da temporada, demonstrando evolução em diferentes tipos de pistas e estratégias. Em Ímola, porém, a escolha por antecipar a parada de Piastri e a posterior decisão de mantê-lo em pista após o último safety car comprometeram qualquer chance real de atacar Verstappen no fim.

O próximo desafio já tem data e lugar marcados: os pilotos voltam às pistas no domingo, dia 25 de maio, para o icônico Grande Prêmio de Mônaco, no tradicional circuito de Monte Carlo.