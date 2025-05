Paysandu empata com o Goiás e continua sem conseguir vencer na Série B do Brasileiro

Mesmo contando com o fator casa, o Paysandu deixou escapar a chance de obter a primeira vitória na Série B do Brasileiro ao ficar no empate sem gols com o Goiás, em partida realizada neste domingo, no Mangueirão, pela oitava rodada. O resultado foi melhor para o conjunto goiano, que manteve a liderança (17 pontos) e divide o G-4 da competição com o rival Vila Nova, Remo e CRB. Na penúltima colocação, o time paraense tem apenas quatro pontos e figura na zona do rebaixamento.

O primeiro tempo marcado pelo equilíbrio. Aos 14 minutos, os goianos tentaram com Diego Caito, mas Matheus Nogueira defendeu sem dificuldades. Os paraenses trabalharam a bola e tentaram chegar ao gol em jogadas de infiltração, mas pararam em dois cortes do zagueiro Messias e na boa defesa de Tadeu.

A melhor chance da primeira etapa foi com Benítez, que arriscou, e a bola passou muito perto da trave do Goiás. A resposta ocorreu pouco antes do intervalo, mas o goleiro do Paysandu segurou o perigo. Na volta par o segundo tempo, o Goiás melhor.

O time goiano acumulou oportunidades com Willean Lepo e Pedrinho. Os donos da casa chegaram aos 11 minutos com Nicolas, mas Tadeu defendeu novamente. Aos 32 minutos, um lance inusitado aconteceu no Mangueirão. O goleiro do Paysandu errou na jogada, e o jogador do Goiás finalizou para o gol vazio, mas errou a meta.

Em busca do gol, o Paysandu acumulou boas oportunidades na reta final, mas não conseguiu balançar as redes. O duelo equilibrado terminou com o placar em branco em Belém.

O Paysandu volta a campo na próxima quarta-feira (21), quando enfrenta o Bahia, às 19h30, na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time paraense foi derrotado em casa por 1 a 0. O Goiás joga na sexta-feira (23), diante da Ferroviária, pela Série B. O jogo acontece às 21h35, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 0 GOIÁS

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Maurício Antônio, Luan Freitas e PK (Bryan); Leandro Vilela, Matheus Vargas (Giovanni) e André Lima (Ramón Martínez): Rossi (Marcelinho) e Jorge Benítez. Técnico: Luizinho Lopes.

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Baldória), Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Rodrigo Andrade); Welliton (Jajá), Anselmo Ramon (Barceló) e Pedrinho (Arthur Caíke). Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS - Nicolas e Benítez (PAY); Willean Lepo, Gonzalo Freitas, Rodrigo Andrade e Jajá (GOI).

ÁRBITRO - Márcio dos Santos Oliveira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA)