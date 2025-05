Palmeiras vira em 5 minutos, vence Bragantino e abre vantagem na liderança

Fora de casa e em duelo direto pela liderança, o Palmeiras saiu atrás no placar, mas buscou a virada contra o Bragantino, venceu por 2 a 1 e segue na ponta do Brasileirão. O duelo em Bragança Paulista valeu pela nona rodada.

O Bragantino abriu o placar com Gabriel, no primeiro tempo, fazendo valer a lei do ex. A equipe de Bragança Paulista mereceu a vantagem antes do intervalo.

Melhor no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu a virada com gols de Murilo e Maurício. Os tentos foram anotados com cinco minutos de diferença, aos 27 e aos 32.

Com a vitória, o Palmeiras abre vantagem na liderança do Brasileirão, chegando a 22 pontos. São quatro a mais que o vice-líder Flamengo.

O Bragantino, com 17 pontos, vê a terceira posição em perigo. A equipe de Bragança Paulista pode ser ultrapassada pelo Cruzeiro.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta (22), pela Copa do Brasil. A equipe alviverde recebe o Ceará, a partir das 19h30 (de Brasília).

O Bragantino também tem jogo da Copa da Brasil no meio de semana. O Massa Bruta recebe o Criciúma também na quinta (22), às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

Red Bull Bragantino e Palmeiras fazem um primeiro tempo equilibrado e bastante intenso. Os dois times apostaram em jogadas pelos lados do campo, mas cometeram muitos erros.

O Massa Bruta foi eficaz e levou vantagem para o intervalo. Após boa jogada de Vinicinho, que infernizou a defesa palmeirense nos 45 minutos iniciais, o volante Gabriel abriu o placar, aos 23 minutos.

Depois de pouco assustar no primeiro tempo, o Palmeiras voltou melhor do intervalo. A princípio, a equipe passou a ocupar mais o território ofensivo, mas ainda tinha dificuldades de finalizar.

A equipe alviverde conseguiu a virada em cinco minutos. Murilo empatou após cobrança de escanteio na primeira trave, aos 27 minutos. Aos 32, em boa troca de passes, Maurício, que entrou na segunda etapa, fez o segundo. Após o gol, a equipe controlou a partida e segurou a vitória sem sustos.

Gols e principais lances

1x0: Aos 23 minutos, Lucas Barbosa dominou na grande área, fez o pivô e rolou para Gabriel, que chegou batendo de primeira e acertou o cantinho de Weverton. A lei do ex está sempre lá!

Fora! Aos 34, Juninho Capixaba cobra falta na segunda trave e Pedro Henrique sobe bem. Ele cabeceia cruzado e manda muito perto do gol.

1x1: Aos 27 minutos da segunda etapa, Estêvão cobrou escanteio fechado pela direita, Murilo subiu mais que todo mundo na primeira trave e cabeceou forte, para baixo. A bola entrou no cantinho esquerdo do gol.

1x2: Aos 32, Luighi recebeu de Piquerez, invadiu a área pela esquerda e finalizou em cima de Pedro Henrique. No rebote, Maurício chapou de canhota e mandou no cantinho direito do gol.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 PALMEIRAS

Data e horário: 18 de maio (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro, 9ª rodada

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Cartões amarelos: Eric Ramires, Pedro Henrique (BRG); Richard Ríos, Estêvão (PAL)

Gols: Gabriel (BRG), aos 23 minutos do primeiro tempo; Murilo, aos 27', e Maurício, aos 32 minutos do segundo tempo.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado (Sant'anna), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Laquintana) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa (Thiago Borbas), Vinicinho e Eduardo Sasha (Pitta). Técnico: Fernando Seabra.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez e Richard Ríos (Lucas Evangelista); Allan (Luighi), Estêvão (Bruno Fuchs) e Facundo Torres (Maurício); Flaco López (Thalys). Técnico: João Martins.