Palmeiras vai disparar na ponta? Comentaristas apontam 'campeonato atípico'

Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Palmeiras abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. No Fim de Papo, Milly Lacombe e José Trajano debateram se o clube alviverde consegue manter o ritmo na competição.

Ambos apontaram que a pausa para o Super Mundial - que o Palmeiras disputará - pode representar uma mudança nos rumos da competição.

Milly: Super Mundial muda prognóstico do Brasileiro

Se fosse um calendário como dos anos anteriores, eu diria que o Palmeiras iria sólido até o final, brigando pelas primeiras posições. Mas a gente tem uma parada para o Super Mundial. O Palmeira, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo vão. Esses times podem voltar diferentes. Imagino que só o Palmeiras consiga fazer algo lá. Pode ser desmoralizante, pode voltar desgastado, com contusões. Por outro lado, os times que ficam podem se preparar.

Milly Lacombe

Trajano: Campeonato atípico

Se o Palmeiras vencer o confronto do próximo fim de semana, pode desgarrar do Flamengo. O Palmeiras vencer sem jogar bem não é novidade. Tem uma eficácia fora do normal. É sempre assim. [...] É um campeonato atípico porque tem esse Mundial no meio, mas é um campeonato em que o Palmeiras está remando direitinho porque gastou mais dinheiro que todo mundo, tem dois jogadores por posição.

José Trajano

