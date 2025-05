Palmeiras terá ingressos a partir de R$ 40,00 para jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil

O Palmeiras divulgou neste domingo informações sobre a venda dos ingressos, com preços populares, para o duelo contra o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na próxima quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Para este jogo, os torcedores que não fazem parte do Programa Avanti podem adquirir ingressos a partir de R$40,00 na "Geral Norte". O setor, localizado no Portão B, abaixo do "Gol Norte", ainda terá possibilidade de meia-entrada, assim como nos demais lugares do estádio.

Os bilhetes, com valores entre R$40,00 e R$200, estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta segunda-feira (19), às 12h (de Brasília), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Já na quarta-feira, às 10 horas, começa a venda para o público em geral.

A comercialização para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Não haverá mais venda de ingressos físicos no setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social.

(Foto: Reprodução/Palmeiras)

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 no jogo de ida, realizado no último dia 30 de abril, na Arena Castelão. Com isso, o time paulista joga por um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira os valores dos ingressos para a partida contra o Ceará:

Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]