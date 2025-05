Palmeiras ou Flamengo? Comentaristas debatem qual time tem melhor elenco

Palmeiras e Flamengo protagonizam até o momento a briga pela liderança do Brasileirão. No Fim de Papo, Renato Maurício Prado e José Trajano debateram qual time tem o melhor elenco.

A nona rodada do Brasileirão foi bastante favorável ao Palmeiras, que venceu o Bragantino por 2 a 1, e viu o Flamengo empatar sem gols com o Flamengo. Assim, a equipe alviverde abriu quatro pontos de vantagem na ponta (22 a 18) sobre os rubro-negros, que estão na vice-liderança.

RMP: Reservas do Palmeiras resolvem

Atualmente, até pela forma dos jogadores, o elenco do Palmeiras. Os reservas do Palmeiras entram e resolvem. Os do Flamengo entram e pioram o time. Até porque o Filipe Luis, ao contrário do Abel, não gosta de usar os jovens.

Renato Maurício Prado

Trajano: Falta talento ao Flamengo

Esses caras que entraram não são bons. O Evertton, no meio-campo, não tem condições de ser condição de jogar no Flamengo. O Juninho, substituto do Pedro, também não tem condições de jogar no Flamengo. Então, falta talento, o Luiz Araújo é inconstante, o Cebolinha é inconstante.

José Trajano

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra