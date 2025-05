Palmeiras bate RB Bragantino de virada e amplia vantagem na liderança do Brasileiro

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Murilo e Maurício balançaram as redes para o Verdão, enquanto Gabriel descontou para o Massa Bruta.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 22 pontos, na ponta da tabela, e aumentou sua diferença de somados em relação ao segundo colocado, que agora é o Flamengo, com 18 unidades. Ao ser superado, o Red Bull Bragantino não só desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio como também caiu uma posição, agora na terceira, com 17 pontos.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Allianz Parque. No mesmo dia, mas às 21h30, o RB Bragantino recebe o Criciúma, novamente no Nabi Abi Chedid. Ambos os duelos serão válidos pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Hoje é no estádio Cícero de Souza Marques pela 9ª rodada do @Brasileirao! ???? pic.twitter.com/QeesRjKDwb ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 18, 2025

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Red Bull Bragantino aos 24 minutos do primeiro tempo. Após dominar e fazer o pivô, Lucas Barbosa rolou para Gabriel. O meio-campista ex-Palmeiras, da entrada da área, emendou finalização rasteira, no canto direito do goleiro Weverton, que nada pôde fazer.

Aos 44 minutos da etapa inicial, o RB Bragantino chegou novamente com perigo. Ao receber lançamento em contra-ataque rápido, Vinicinho saiu em velocidade, cortou Gustavo Gómez e arrematou firme, cruzado. No entanto, Weverton foi rápido e espalmou para salvar o Palmeiras.

Segundo tempo

Aos nove minutos da etapa final, o Palmeiras esteve perto de igualar. Após receber na intermediária, Maurício limpou o marcador e concluiu firme, no canto esquerdo. Cleiton, então, pulou para espalmar e mandar a bola pela linha de fundo.

O Palmeiras igualou aos 27 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio de Estêvão pelo lado direito, Murilo se antecipou ao marcador na primeira trave e desviou de cabeça para balançar as redes.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o Palmeiras virou. Ao aproveitar bola rebatida pela defesa do Red Bull Bragantino após finalização de Thalys, Maurício dominou na área e, livre de marcação, concluiu no canto esquerdo do goleiro Cleiton.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTNO 1 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 18 de maio de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

GOLS: Gabriel, aos 24? do 1ºT (Red Bull Bragantino) / Murilo, aos 27? do 2ºT; Maurício, aos 33? do 2ºT (Palmeiras)

Cartões amarelos: Éric Ramires (Red Bull Bragantino) / Richard Ríos (Palmeiras)



Cartões vermelhos: nenhum.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Nacho) e Jhon Jhon (Gustavinho); Vinicinho, Lucas Barbosa (Thiago Borbas) e Sasha (Pitta)



Técnico: Fernando Seabra

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Allan (Luighi) e Richard Ríos (Lucas Evangelista); Estêvão (Bruno Fuchs), Facundo Torres (Maurício) e Flaco López (Thalys)



Técnico: João Martins (auxiliar)