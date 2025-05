Onde vai passar Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Flamengo e Botafogo medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do clássico será feita pelo Premiere (pay-per-view).

Rubro-Negro de olho na liderança. Para isso, precisa vencer e torcer por um tropeço do Palmeiras diante do Red Bull Bragantino no mesmo horário.

O Flamengo vem de dois resultados positivos no Maracanã. A equipe de Filipe Luís venceu o Bahia na última rodada e superou a LDU, pela Libertadores, no meio de semana.

O Glorioso também teve o mesmo feito. A equipe de Renato Paiva goleou o Internacional por 4 a 0 na última rodada e conseguiu superar o Estudiantes em compromisso pela Libertadores.

Flamengo x Botafogo -- Campeonato Brasileiro 2025