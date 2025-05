Neymar anuncia leilão em São Paulo no mesmo dia de jogo da seleção brasileira

Sem entrar em campo desde 16 de abril, quando o Santos derrotou o Atlético Mineiro pela 4ª rodada do Brasileirão - a única vitória santista na competição até agora -, Neymar segue ativo fora das quatro linhas. O camisa 10 do time da Vila Belmiro anunciou, neste domingo, em suas redes sociais, a realização de mais um leilão em celebração aos 10 anos do Instituto Projeto Neymar Jr.

O evento, que é exclusivo para convidados e patrocinadores, será realizado no dia 10 de junho de 2025. Curiosamente, é a mesma data de um jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe que então será comandada pelo italiano Carlo Ancelotti tem compromisso marcado contra o Paraguai, na Neo Química Arena.

Em meio à turbulência política que vive a Confederação Brasileira de Futebol, o técnico que chega para substituir Dorival Júnior ainda nem foi oficialmente apresentado. Porém, segundo publicado pelo portal GE neste domingo, já existe uma pré-lista de jogadores convocados, e Neymar estaria entre eles.

Antes do Paraguai, o Brasil entra em campo diante do Equador, no dia 5, fora de casa. Neymar também foi chamado na última convocação, mas acabou sendo cortado em razão de uma lesão.

Em 2025, Neymar tem apenas 9 jogos realizados, com 3 gols marcados. O Santos atualmente amarga o Z-4 do Brasileirão, à frente apenas do lanterna Sport, que ainda não sabe o que é vencer na competição nacional.

Esta será a 5ª edição do evento organizado por Neymar. No vídeo promocional compartilhado pelo astro, é possível ver diversas celebridades e alguns nomes ligados ao esporte, como Denilson e Charles do Bronx. O leilão será sediado no Mercado Pago Hall, o centro de eventos da Mercado Livre Arena Pacaembu.