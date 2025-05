Maurício destaca 'resiliência' por virada e exalta elenco do Palmeiras

Maurício foi o herói da vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o RB Bragantino neste domingo.

O volante falou sobre a resiliência do Verdão em partidas difíceis, como as de hoje, em que o Palmeiras saiu perdendo e virou na reta final do 2º tempo.

O que ele disse

O Bragantino é uma grande equipe, com muita juventude. Eles têm muito fôlego, pique. O Palmeiras nunca desiste. É até o último segundo. O Abel sempre ressalta isso. Mostra a resiliência do time Maurício, meia do Palmeiras em entrevista ao Premire

O jogador palmeirense também comentou o desempenho tático das equipes. Maurício foi o autor do gol da vitória aos 32 minutos da segunda etapa.

No segundo tempo, a gente controlou o jogo. Foi um duelo intenso. Eles quiseram atacar o tempo todo e a gente contra-atacando Maurício

Por fim, o meia falou sobre como o Palmeiras está lidando com a quantidade de jogos em um curto espaço de tempo. "O calendário brasileiro é complicado. Temos jogos a toda hora, então com viagem, desgaste, tem que fazer esse rodízio. Todos têm que ajudar. Não tem titular e reserva Eu fico feliz de poder ajudar e retomar minha fase artilheira", finalizou.