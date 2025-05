Maurício destaca resiliência do Palmeiras após virada sobre o RB Bragantino

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Autor do gol que garantiu a virada ao Verdão, Maurício valorizou a resiliência e destacou a importância do rodízio no elenco palmeirense.

"A gente tem muito mérito. O primeiro tempo foi um pouquinho mais complicado, eles conseguiram fazer um gol, mas a gente sabe como é o Palmeiras, nunca desistimos. O Abel sempre fala que o jogo só acaba quando o juiz apita, então a gente fica convicto até acabar. Isso mostra a resiliência do nosso time. No segundo tempo, controlamos muito mais o jogo, acaba que é um jogo um pouco mais intenso, eles queriam atacar toda hora, e a gente também queria contra-atacar. Foi um lindo jogo", declarou ao Premiere.

9ª VITÓRIA SEGUIDA FORA DE CASA E EU TÔ ASSIM COM A LIDERANÇA, Ó: ????? TRÊS PONTOS ALVIVERDES EM BRAGANÇA PAULISTA! ?? ? Red Bull Bragantino 1×2 Palmeiras

"A gente sabe que o calendário brasileiro é um pouco complicado. Temos três competições para disputar, então às vezes tem que ter esse rodízio entre jogadores, alguns mais fadigados, outros não. O professor conta com todo mundo. A gente sabe que não tem titular e reserva. Estou muito feliz de poder ajudar, de poder ajudar com mais um gol e de poder retomar a fase que eu estava. Esse é um gol para todo mundo... para a gente, que está trabalhando diariamente, para nossas famílias e para todo o staff", completou Maurício.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 22 pontos, na ponta da tabela, e aumentou sua diferença de somados em relação ao segundo colocado, que agora é o Flamengo, com 18 unidades. Ao ser superado, o Red Bull Bragantino não só desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio como também caiu uma posição, agora na terceira, com 17 pontos.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.