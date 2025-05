Martínez revela estratégia por expulsão de Escobar: 'Caiu na minha mão'

José Martínez, do Corinthians, contou a sua estratégia para facilitar a expulsão de Escobar, do Santos.

O que aconteceu

Martínez sabia que Escobar já tinha cartão amarelo e pilhou o adversário antes da expulsão. O vermelho acabou com qualquer chance de reação para o Santos na derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena.

O segundo amarelo por reclamação demonstrou que o árbitro Raphael Claus poderia ter esquecido da primeira advertência para Escobar. Martínez, porém, estava bem atento.

Não sei se ele esqueceu, mas eu não [risos]. Estava falando com ele, Escobar disse que não me responderia por já ter amarelo. Contineui atacando, ele caiu na minha mão. Não sei se esqueceu, mas quando ele me dá amarelo, eu falo pque ele também estava falando e sai a expulsão. Mas isso fica no campo José Martínez

Capitão do Santos, Tomás Rincón simbolizou a insatisfação dos atletas do Peixe. Todos ficaram revoltados com a expulsão de Escobar.