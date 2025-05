Luighi e outros dois atletas do Palmeiras são convocados para a Seleção Brasileira sub-20

Neste domingo, o goleiro Aranha, o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi foram convocados para a Seleção Brasileira sub-20. Os atletas defenderão a Amarelinha em amistosos no Egito.

As partidas, que acontecem entre os dias 4 e 10 de junho, servem como forma de preparação para o Mundial sub-20. O torneio está marcado para setembro, no Chile.

Com mais três nomes, o Palmeiras chegou a cinco convocados em seleções de base este ano. Antes deles, o defensor Lucas Ramon e o meia Luis Pacheco serviram a Amarelinha sub-17.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Luis Benedetti e Luighi já estrearam no profissional do Palmeiras. O defensor soma oito partidas no time principal, enquanto o atacante já atuou 13 vezes, com dois gols e uma assistência.

O time paulista é o líder do ranking de clubes com mais nomes chamados para seleções brasileiras de base nos últimos oito anos. Em 2024, o Palmeiras teve 17 atletas convocados entre as categorias sub-15, sub-17 e sub-20.