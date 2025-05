Lúcio está 'bem e consciente' após queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, está "bem e consciente" após sofrer um acidente doméstico que resultou em queimaduras no seu corpo.

O que aconteceu

O próprio perfil de Lúcio no Instagram publicou um comunicando atualizando o quadro do ex-zagueiro. Ele está internado desde quinta-feira no Hospital Brasília, no DF.

As notícias são boas: Lúcio está bem, consciente e estável, com melhora no quadro clínico Trecho de comunicado no perfil do ex-zagueiro Lúcio

A mensagem diz ainda que ele 'segue sob acompanhamento da equipe médica, que permanece otimista quanto à sua recuperação'. "Estamos confiantes e com o coração tranquilo, aguardando a evolução dos próximos dias", complementa a nota.

Aos 47 anos, Lúcio está aposentado desde 2020 após passagem pelo Brasiliense. Pentacampeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, ele passou por grandes clubes europeus como Inter de Milão, Bayern de Munique e Bayer Leverkuen. No Brasil, defendeu times como São Paulo, Palmeiras e Inter.