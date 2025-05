Leila vê Samir Xaud comprometido com pautas defendidas pelo Palmeiras e apoia candidato na CBF

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou apoio a Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, que deve ser candidato único à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O pleito está marcado para acontecer no dia 25 de maio.

O Palmeiras foi um dos clubes que não assinou a nota de apoio Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Reinaldo manifestou interesse em assumir o cargo, no último sábado, e recebeu apoio de 32 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro.

Além de Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Vasco, Remo, Athletic Club, Volta Redonda e Paysandu não assinaram a nota. Leila não se vê obrigada a apoiar o mesmo candidato que a maioria Reinaldo, como a maioria, e contou que conversou com que manifestaram interesse em assumir o cargo que estava sendo ocupado por Ednaldo Rodrigues.

"Conversei com os dois candidatos à presidência da CBF e entendi que as propostas da chapa do Samir Xaud são as melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo durante a minha gestão, como a implementação do Fair Play Financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais", revelou Leila Pereira.

"Não é porque a maioria dos clubes optou por um candidato (Reinaldo Carneiro Bastos) que o Palmeiras é obrigado a apoiar este mesmo candidato. Tenho grande respeito pelo Reinaldo e pelo trabalho desenvolvido pela Federação Paulista, mas o Palmeiras escolheu o caminho que entende ser o melhor para o futebol brasileiro, que precisa urgentemente de renovação", seguiu.

Por fim, Leila Pereira reforçou confiança em Xaud e relembrou feitos de sua gestão no Palmeiras. A mandatária foi reeleita no Verdão no último ano e seguirá no cargo até o fim de 2027.

"Quando eu assumi a presidência do Palmeiras, muitas pessoas disseram que eu iria fracassar porque sou mulher e porque não fazia parte do meio do futebol. E o que aconteceu? No meu primeiro mandato, conquistamos 35 títulos, levando em conta somente competições profissionais e de base da FPF, CBF e Conmebol. No ano passado, estabelecemos o recorde de receita da história do clube, com mais de R$ 1,2 bilhão. Acredito que o Samir tem condições de fazer uma ótima gestão. Que ele possa ter o apoio de todos e tranquilidade para trabalhar".

Xaud apresentou o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção apenas de São Paulo e Mato Grosso ? e de 10 clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes.

Com isso, a candidatura do dirigente inviabiliza a tentativa de inscrição de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Apesar de ter o respaldo de cerca de 30 clubes, o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua chapa, contando com o apoio de apenas duas delas.