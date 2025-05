Leila apoia Xaud na CBF e diz que Palmeiras não é obrigado a ir com maioria

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira manifestou apoio a Samir Xaud para a eleição da CBF e explicou por que não votará em Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) que oficializou ontem a candidatura.

O que aconteceu

Leila acredita que as propostas de Samir Xaud são as melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Segundo ela, o candidato da Federação de Roraima está comprometido com as mesmas pautas que o Palmeiras defende sob sua gestão.

Conversei com os dois candidatos à presidência da CBF e entendi que as propostas da chapa do Samir Xaud são as melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo durante a minha gestão, como a implementação do Fair Play Financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais Leila Pereira, ao UOL

A presidente do Palmeiras explicou seu posicionamento e disse não ser obrigada a votar como a maioria. Ela ainda alertou para a urgente necessidade de renovação do futebol brasileiro.

Não é porque a maioria dos clubes optou por um candidato [Reinaldo Carneiro Bastos] que o Palmeiras é obrigado a apoiar este mesmo candidato. Tenho grande respeito pelo Reinaldo e pelo trabalho desenvolvido pela Federação Paulista, mas o Palmeiras escolheu o caminho que entende ser o melhor para o futebol brasileiro, que precisa urgentemente de renovação

Por fim, Leila Pereira recordou a sua trajetória no Palmeiras e deu voto de confiança a Samir Xaud. Segundo ela, o candidato tem condições de fazer uma ótima gestão no comando da CBF.

Quando eu assumi a presidência do Palmeiras, muitas pessoas disseram que eu iria fracassar porque sou mulher e porque não fazia parte do meio do futebol. E o que aconteceu? No meu primeiro mandato, conquistamos 35 títulos, levando em conta somente competições profissionais e de base da FPF, CBF e Conmebol. No ano passado, estabelecemos o recorde de receita da história do clube, com mais de R$ 1,2 bilhão. Acredito que o Samir tem condições de fazer uma ótima gestão. Que ele possa ter o apoio de todos e tranquilidade para trabalhar

Samir Xaud será candidato único na eleição

A chapa encabeçada por Samir Xaud registrou ao fim da manhã de hoje (18) a candidatura para a eleição na Confederação Brasileira de Futebol. O presidente eleito da Federação de Roraima será candidato único, considerando o número de assinaturas que ele conseguiu.

No papel, o bloco de Xaud reuniu 25 federações e dez clubes, segundo o UOL apurou. Salvo alguma decisão judicial, ele será o próximo presidente da CBF.

Pelas regras do estatuto da CBF, não sobraram apoiadores suficientes para que a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos — que se mobilizou ontem — registre também a chapa. Ele tinha o apoio de 30 clubes das Séries A e B.

Entre as federações, só São Paulo (presidida pelo próprio Reinaldo) e Mato Grosso não assinaram. Entre os clubes, o bloco de Xaud angariou apoio formal de: Vasco, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Remo, Paysandu, Amazonas, CRB, Volta Redonda e Criciúma.

Samir, de 41 anos, será o substituto de Ednaldo Rodrigues, em um mandato que vai de 2025 a 2029. A eleição, que será um mero rito protocolar, está marcada para o próximo domingo (25).