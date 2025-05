Laterais na Copa-22, Alex Sandro e Telles quase invertem lado em Fla x Bota

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje, às 18h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em clássico que coloca frente à frente os dois laterais esquerdos da seleção brasileira na última Copa do Mundo: Alex Sandro e Alex Telles.

Caminho quase foi inverso

Além de terem disputado posição na Amarelinha, a dupla quase tomou um caminho inverso no futebol brasileiro, com Alex Telles no Flamengo e Alex Sandro no Botafogo.

A quase ida de Telles para o Rubro-Negro aconteceu em 2015. O lateral estava no Galatasaray, da Turquia, e foi indicado ao Fla pelo então técnico da equipe na época: Vanderlei Luxemburgo. O jogador, no entanto, preferiu permanecer na Europa, onde construiu carreira sólida até 2024.

Já Alex Sandro foi o primeiro alvo do Botafogo para o setor ano passado. O lateral, porém, gostou da proposta do Flamengo e também foi convencido pelo companheiro de longa data Danilo a ir para o Rubro-Negro. Ele foi anunciado em 26 de agosto de 2024 e já conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa Rei do Brasil e o Campeonato Carioca pelo clube da Gávea.

A preferência de Alex Sandro pelo rival fez o Alvinegro mudar a rota para Alex Telles, em negociação relâmpago em que ele foi anunciado no dia 3 de setembro de 2024, chegando a tempo de ser campeão da Libertadores.

Lesões atrapalharam desempenho na Copa do Mundo

Alex Telles e Alex Sandro foram os laterais esquerdos do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, em 2022 Imagem: Julian Finney/Getty Images

As coisas não saíram como imaginado para Alex Sandro e Alex Telles na Copa de 2022. O rubro-negro era o titular da seleção brasileira de Tite, mas sentiu dores na região do quadril no segundo jogo da fase de grupos, contra a Suiça, e só retornou nas quartas de final, quando o Brasil foi eliminado para a Croácia.

Já Telles viveu um drama ainda maior. Substituto de Alex Sandro na terceira partida da fase de grupos, contra Camarões, ele rompeu o ligamento do joelho direito e foi cortado do Mundial.

Discursos de confiança para o clássico

Flamengo e Botafogo venceram seus respectivos jogos pela Libertadores no meio de semana. Alex Sandro e Alex Telles foram titulares e adotaram discursos otimistas após a partida.

O rubro-negro, por exemplo, pediu a palavra no vestiário após a vitória por 2 a 0 sobre a LDU (EQU). Ele pediu que a equipe mantenha a mesma pegada apresentada diante dos equatorianos.

Nosso papel dentro de casa a gente fez. Agora é já focar no próximo jogo. Acho que a nossa determinação tem que ser sempre essa. Nosso plano de jogo também tem que ser sempre o mesmo. A forma como estamos atuando e treinando, temos que manter. Dessa forma estão acontecendo as coisas que a gente acredita dentro do jogo. O caminho é esse e vamos continuar trabalhando

Alex Sandro, em discurso divulgado na Flamengo TV

Já Alex Telles enxerga uma evolução do Botafogo na temporada. O Alvinegro venceu por Estudiantes (ARG), por 3 a 2, no Nilton Santos.