'Lástima': Comentaristas criticam desempenho do Flamengo

O empate sem gols com o Botafogo distanciou o Flamengo da ponta do Brasileirão e, na opinião dos comentaristas do Fim de Papo - Milly Lacombe, Renato Maurício Prado e José Trajano -, foi uma das piores apresentações do time no ano.

Após a nona rodada, o Flamengo segue como vice-líder do Brasileirão, com 18 pontos, agora a quatro do Palmeiras, que venceu na rodada e chegou a 22.

Milly: Flamengo parece ter estado de espírito do De La Cruz

O Flamengo, às vezes, parece cabisbaixo, jogando no estado de espírito do De La Cruz. Não era para ser assim. O estádio deveria estar 'terreirizado', todo mundo como em São Januário [Vasco x Fortaleza] . Faltou isso. Não sei se o Filipe Luís está desanimado, mas isso se reflete. [...] Bruno Henrique jogou mal, o Pedro [...] não esteve bem.

Milly Lacombe

Trajano: Flamengo foi bagunçado no 2º tempo

O Flamengo do segundo tempo, hoje, foi um dos times mais bagunçados que eu vi. Foi uma lástima: não sabia quem era atacante, defensor, ponta esquerda, uma coisa inacreditável. [...] Faltou vida e faltou talento porque o Flamengo não tem banco.

José Trajano

RMP: Atacantes estão muito mal

O problema do Flamengo é que os atacantes estão muito mal. O Luiz Araújo é o melhorzinho, mas não é um atacante de ponta. O Cebolinha e o Michael, você sempre torce para quem não está jogando porque nenhum dos dois consegue acertar. [...] O grande problema do Flamengo é que os jogadores que teoricamente formam um banco de reservas poderoso estão em má fase.

Renato Maurício Prado

