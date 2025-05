Khamzat Chimaev abre como favorito nas apostas contra Dricus du Plessis no UFC 319

Terceiro colocado no ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate, Khamzat Chimaev foi confirmado como próximo desafiante ao cinturão da categoria, que atualmente está sob posse de Dricus du Plessis. E ao menos na visão das bolsas de apostas, o russo desponta como favorito para o confronto contra o sul-africano, marcado para o dia 16 de agosto, em Chicago (EUA), no card do UFC 319.

Na abertura do mercado no site especializado 'BetOnline.ag', Chimaev apareceu com a 'odd' (probabilidade) de -190. Com isso, para lucrar 100 dólares com uma vitória do 'Lobo', um apostador deve investir 190 dólares. Por outro lado, o campeão surge como azarão no lançamento das odds iniciais, para a surpresa de parte da comunidade do MMA.

Apesar de ostentar o status de soberano da divisão neste momento, Du Plessis não parece ter a confiança dos 'oddsmakers' - profissionais responsáveis por avaliar e definir as probabilidades de cada resultado. Considerado zebra pelas casas de apostas para a disputa do dia 16 de agosto, o sul-africano apareceu com a odd inicial de +165. Isso significa que, com uma aposta certa de 100 dólares na vitória de 'DDP', é possível embolsar 165 dólares.

Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis

O duelo entre Khamzat e Dricus coloca frente a frente dois dos principais nomes da divisão até 84 kg do UFC na atualidade. Visto como uma futura estrela desde sua estreia na companhia, o lutador russo finalmente consegue chegar a uma disputa de cinturão, embalado por um currículo irretocável. Ao todo, Chimaev soma 14 vitórias - 12 delas pela via rápida - e nenhuma derrota. No octógono do Ultimate, o 'Lobo' já superou rivais renomados, como Gilbert Durinho e os ex-campeões Kamaru Usman e Robert Whittaker, por exemplo.

Por sua vez, Du Plessis parece finalmente ter obtido o reconhecimento que merece. Depois de conquistar o título dos meio-médios com uma vitória controversa sobre Sean Strickland, em janeiro de 2024, o sul-africano engatou duas defesas de cinturão bem-sucedidas na sequência, e de forma convincente, sobre o ex-campeão Israel Adesanya e na revanche contra Strickland. Até mesmo as críticas e deboches pelo seu estilo de lutar pouco ortodoxo parecem ter diminuído nos últimos tempos e, hoje, o sul-africano definitivamente goza de maior respeito por parte dos fãs e especialistas.

