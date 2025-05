Kaká mostra desejo de trabalhar com Ancelotti na seleção: 'Estou pronto'

Kaká demonstrou o desejo de trabalhar com Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

O que aconteceu

Kaká tem ótima relação com Ancelotti e pode reeditar a parceria. O brasileiro foi melhor do mundo pelo Milan, sob o comando do italiano.

O ex-meia conversou com Carlo Ancelotti e disse que estaria preparado em caso de convite da CBF. Ele se preparou desde a aposentadoria.

Kaká poderia atuar como dirigente ou na comissão técnica de Ancelotti. Essa definição deve ocorrer nas próximas semanas. Ancelotti estreará nas Eliminatórias contra Paraguai e Equador, nos dias 5 e 10 de junho.

Fico feliz com a chegada dele. O Ancelotti contribui muito mais em ser apenas o treinador. O impacto no futebol brasileiro é muito grande. É isso que eu acho que vai se criar, deixar um legado. Fiquei feliz, não é só apenas um dos melhores da atualidade, mas de todos os tempos. Decidiu ajudar a seleção brasileira. Falei com ele, dei os parabéns, as boas-vindas ao Brasil. Mas ele está muito com a cabeça no Real Madrid, hoje ganharam do Sevilla. Pensou na convocação com Juan e Rodrigo, mas está em fim do ciclo no Real e quer sair com uma história legal que fez. Está muito focado e depois vai pensar na seleção Kaká, à Cazé TV