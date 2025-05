Kaio Jorge afirma que Cruzeiro "amassou" o Atlético-MG: "Foi ataque contra defesa"

O Cruzeiro empatou com o Atlético-MG por 0 a 0 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Após a partida, Kaio Jorge afirmou que a Raposa "amassou" seu rival.

"Estamos em uma evolução constante, fizemos uma excelente partida. Foi um ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo e no segundo tempo, tivemos bola na trave, mas agora é consertar, ver o que o professor tem para falar nas próximas partidas para a gente sair com a vitória", disse ao Prime Video.

Kaio Jorge agradeceu à Nação Azul, que mais uma vez lotou o Mineirão com mais de 61 mil torcedores! Vamos juntos nesta temporada! ?? pic.twitter.com/m8WBjCBgib ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 19, 2025

O atacante também comentou a transformação da equipe após a chegada do técnico Leonardo Jardim.

"Antes do professor (Leonardo) Jardim chegar, a equipe estava um pouco confusa. Ele chegou, arrumou a casa. Ele vem dando confiança para alguns jogadores, vem fazendo uma belíssima campanha. O professor Jardim é um paizão, tenho certeza de que vamos alcançar grandes coisas nessa competição", finalizou.

O Cruzeiro volta aos gramados contra o Vila Nova, nesta quinta-feira, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece no Serra Dourada, às 19h (de Brasília).