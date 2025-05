Jornal: CR7 recebe oferta tentadora de time brasileiro para jogar Mundial

Cristiano Ronaldo recebeu uma proposta tentadora de um time brasileiro para disputar o Super Mundial de Clubes, de acordo com o jornal espanhol Marca.

O que aconteceu

A matéria com o título 'Brasil tenta Cristiano Ronaldo em meio a tempestade com o Al-Nassr' não especifica qual time fez a oferta, mas diz que ela é 'fora dos padrões' e conta com 'contribuições significativas de investidores externos'. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense são os representantes brasileiros no torneio que começa em 14 de junho.

O entorno do jogador recebeu uma importante oferta de um clube brasileiro. O que inicialmente parecia um movimento de mercado sem grande impacto está se transformando em uma proposta fora dos padrões, com contribuições significativas de investidores externos Marca

O Marca alerta para a temporada decepcionante de Cristiano Ronaldo e Al-Nassr, sem títulos e até mesmo sem vaga na Champions Asiática. "A ausência de conquistas desencadeou um verdadeiro terremoto no clube e, quando isso acontece em uma equipe saudita, as mudanças afetam toda a estrutura, desde o campo até o banco de reservas e a diretoria", diz o texto.

O texto diz ainda que o descontentamento de CR7 ficou evidente nos últimos jogos, especialmente após a derrota para o Al-Ittihad, que terminou com o português deixando o campo rapidamente e sem sequer passar pelo vestiário.

Agora, o dilema está nas mãos de Cristiano Ronaldo. A oferta que recebeu é tentadora e lhe daria a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes. Embora esteja perfeitamente adaptado à vida na Arábia Saudita, chegou o momento de tomar decisões. O que antes parecia um cenário ideal, agora já não é tão perfeito — e tudo por causa dos maus resultados Marca

Leila descarta Cristiano Ronaldo no Palmeiras

Recentemente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, negou qualquer interesse em Cristiano Ronaldo. Rumores de uma possível contratação para a disputa do Mundial de Clubes tomaram conta das redes sociais depois de o jornal mexicano Telemundo Deportivo apontar um interesse do Alviverde em CR7.