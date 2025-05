Joia vira solução em meio a desfalques e ganha apoio de Zubeldía no São Paulo

A quantidade de jogadores entregues ao DM provocou algo inesperado no São Paulo. O garoto Lucca, de apenas 17 anos, ganhou oportunidade e tem pedido passagem entre os titulares.

A joia estreou com o pé direito no meio da última semana, quando entrou no fim do jogo contra o Libertad e marcou o gol de empate do São Paulo. Neste sábado, voltou a ser acionado no segundo tempo e ajudou o time a virar sobre o Grêmio.

A personalidade do atacante o fez ganhar apoio do técnico Luis Zubeldía em entrevista coletiva.

"Já tinha analisado Lucca, assim como Lucas Ferreira. No caso de Luccas, se não puderem freá-lo por bem, vão fazê-lo por mal. Um contato em cima ou em baixo. O jovem vai aprendendo isso. Estão tendo mais minutos do que se imaginava, ele vai ter que seguir aprendendo de maneira rápida para consolidar-se como profissional. Os experientes estão dando uma base para que eles possam trabalhar com confiança. Têm que seguir com os pés na terra, quando disputar a bola e quando não... Vão aprender isso", disse o treinador argentino.

O jovem virou solução em meio ao DM lotado do clube. No momento, Zubeldía não conta com oito atletas. São eles: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito).

E não é só Lucca que ganhou espaço neste período. Outros atletas da base, como o atacante Lucas Ferreira e o meia Matheus Alves, têm sido utilizados com frequência e podem ter ainda mais protagonismo ao decorrer da temporada.

O São Paulo agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time vai até Recife para enfrentar o Náutico, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. O Tricolor largou em vantagem no confronto ao vencer na ida por 2 a 1 e precisa de um empate para avançar.