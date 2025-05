Ituano tropeça contra Figueirense e perde chance de assumir liderança da Série C

O Ituano perdeu para o Figueirense por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Orlando Scarpelli, em jogo válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Nicolas e Renan marcaram os gols da partida.

VITÓRIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DO FIGUEIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Com gols de Nicolas e Renan, vencemos o Ituano por 2 a 0, no Scarpelli.

Nosso próximo compromisso será contra o Guarani, segunda-feira (26), às 19h30, em Campinas (SP).

VAMOS JUNTOS,... pic.twitter.com/t9igJeAo4o ? Figueirense FC (@FigueirenseFC) May 19, 2025

Com a derrota, o Ituano desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série C. E, ainda, a equipe paulista caiu para a sexta posição, com dez pontos, três atrás da Ponte Preta, primeira colocada. Por sua vez, o Figueirense venceu a sua primeira partida e deixou a zona de rebaixamento. O Alvinegro chegou ao 16º lugar, com cinco.

O Ituano volta a campo no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Floresta-CE, pela sétima rodada da Série C. Já o Figueirense enfrenta o Guarani, fora de casa, no dia 26, às 19h30.

Os gols do jogo

Apesar da diferença do momento entre os times, o Figueirense dominou o primeiro tempo. Aos 19 minutos, a equipe catarinense chegou ao primeiro gol. Em escanteio cobrado por Felipe Augusto, Nicolas acertou forte chute para abrir o placar.

Na etapa complementar, o Ituano não conseguiu responder e viu o domínio do Figueirense no restante da partida. Aos 45 minutos, a pressão deu resultado. Após grande jogada individual de Reifit, o atacante passou para Renan, que bateu forte e fechou o placar.

Confira os outros resultados da Série C neste domingo:

São Bernardo 1 x 0 Caxias



Maringá 1 x 1 Botafogo-PB



Retrô-PE 1 x 0 Itabaiana-SE