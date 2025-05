Invicto, Morales manda recado após nocautear Durinho: "Mais duas lutas e quero o cinturão"

"Mais duas lutas, e depois quero disputar o cinturão. Esse é o objetivo". A declaração confiante e objetiva de Michael Morales, dada em entrevista exclusiva à Ag Fight após o UFC Vegas 106, reflete perfeitamente o momento vivido pelo jovem talento equatoriano. Invicto no MMA com 18 vitórias em 18 apresentações, o meio-médio (77 kg), de apenas 24 anos, nocauteou Gilbert 'Durinho' Burns no primeiro round da luta principal, realizada no último sábado (17), em Las Vegas (EUA), e solidificou seu nome como uma das apostas mais promissoras da categoria.

A vitória sobre um veterano como Durinho foi recebida com entusiasmo, mas sem euforia. No pós-luta, Morales adotou um tom focado, destacando os desafios enfrentados durante sua preparação e a vontade de manter um ritmo mais ativo no Ultimate.

"Estou muito feliz. Foi uma luta importante contra alguém extremamente duro, o Durinho. Acho que cheguei para bagunçar os planos de muita gente na divisão. Sempre busco encerrar as lutas rapidamente. Quero competir com mais frequência, mas até agora só consegui uma ou duas lutas por ano. Espero que isso mude", afirmou o equatoriano.

Respeito ao veterano

Morales revelou que seu objetivo era finalizar o combate ainda no primeiro round - algo que se tornou uma constante em seus planos - e, embora o confronto tenha sido curto, valorizou a experiência contra um adversário de alto nível. Mesmo reconhecendo a trajetória de Durinho, o jovem talento acredita que a vitória foi uma oportunidade para provar que está pronto para brigar com os melhores da divisão.

"Gilbert é um atleta de altíssimo nível, com uma história sólida no UFC e uma vida admirável fora do octógono. Mas essa chance foi conquistada com muito trabalho. Não estou aqui para fazer figuração, estou aqui para fazer história na divisão", afirmou Morales, sem esconder sua determinação.

Mirando os tops

Com os olhos no topo, o equatoriano não esconde suas ambições para o futuro. Já com alguns nomes em mente, ele sabe que alguns oponentes estão mais avançados no ranking, mas a estratégia de Morales é simples: continuar subindo e se enfrentar com quem for necessário para alcançar o cinturão.

"Já pedi o Ian Garry, mas ele subiu no ranking e talvez não aceite agora. Ainda assim, estou pronto para qualquer um. Tem Jack Della Maddalena, Sean Brady, Carlos Prates... muitos nomes fortes. Mas, no fim, somos todos iguais: dois braços, duas pernas. Estou aqui para lutar com quem for necessário para alcançar meu objetivo", declarou com confiança.

Resultados UFC Vegas 106

Michael Morales nocauteou Gilbert Durinho no primeiro round;

Mairon Santos venceu Sodiq Yussuf por decisão unânime;

Nursulton Ruziboev venceu Dustin Stoltzfus por decisão unânime;

Melquizael Costa venceu Julian Erosa por decisão unânime;

Gabriel Green finalizou Matheus Camilo no segundo round;

Jared Gordon nocauteou Thiago Moisés no primeiro round;

Yadier Del Valle finalizou Connor Matthews no primeiro round;

Luana Santos finalizou Tainara Lisboa no segundo round;

Denise Gomes nocauteou Elise Reed técnico no segundo round;

Hyunsung Park finalizou Carlos Hernandez no primeiro round;

Tecia Pennington venceu Luana Pinheiro por decisão unânime.

