Internacional busca empate com Mirassol, mas continua próximo do Z4

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o Mirassol, no estádio Beira-Rio, e empatou por 1 a 1. Ricardo Mathias fez o gol do Colorado, enquanto Jemmes marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Internacional caiu para a 15ª posição, com dez pontos, um a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, ficou na 12ª posição, com 11.

O Internacional retorna aos gramados nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Maracanã-CE, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Mirassol enfrenta o São Paulo, fora de casa, neste sábado, às 18h30, pela décima rodada do Brasileirão.

𝐑𝐈𝐂𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐌𝐀𝐓𝐇𝐈𝐀𝐒 EMPATA! 🦇🇦🇹 #GolDoInter



LANÇAMENTO MARAVILHOSO DE VITÃO PARA O CENTROAVANTE CRIA DO @Celeiro_Ases. ELE DOMINA NA ÁREA, GIRA E DEFINE PARA AS REDES! 🎯⚽️



𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐌𝐎𝐒! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bty7ZP288G -- Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 19, 2025

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Mirassol aos sete minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque pelo lado esquerdo, Reinaldo acertou cruzamento para Jemmes, que bateu no contrapé de Anthoni, goleiro do Internacional. O Colorado reagiu, mas não conseguiu chegar ao empate na etapa inicial. Aos 49, Wesley fez grande jogada individual e bateu forte no travessão.

Na etapa complementar, o Internacional foi para cima, mas parou em grande atuação de Walter, goleiro do Mirassol. Aos 11 minutos, o arqueiro defendeu uma forte finalização rasteira de Bruno Henrique. No entanto, a pressão do Colorado resultou em gol. Aos 31, Vitão acertou lançamento para Ricardo Mathias, que bateu forte e igualou o marcador.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o Internacional até chegou ao segundo gol, mas, após análise do VAR, o tento foi anulado. A pressão do Colorado continuou, mas a equipe não conseguiu sair com a vitória.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 1 MIRASSOL

Data: 18 de maio de 2025, domingo

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: Braian Aguirre e Gustavo Prado (Internacional); Danielzinho, Gabriel, Walter, Lucas Ramon e Matheus Bianqui (Mirassol)

Público: 12.150 torcedores

Renda: R$ 200.638,00

GOLS: Jemmes, aos 7' do 1°T (Mirassol) / Ricardo Mathias, aos 33' do 2°T.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Óscar Romero), Thiago Maia (Gustavo Prado) e Alan Patrick (Luis Otávio); Wesley (Lucca) e Ricardo Mathias (Bruno Tabata).

Técnico: Roger Machado

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo (Roni), Danielzinho e Gabriel (Matheus Bianqui); Iury Castilho (Yago Rocha) e Edson Carioca (Cristian Renato).

Técnico: Rafael Guanaes