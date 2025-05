Hugo Calderano vence na estreia e avança no Mundial de tênis de mesa em Doha

Principal nome do tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Mundial de 2025, disputado em Doha, no Catar. Neste domingo, o número 3 do ranking mundial venceu o mexicano Rogelio Castro por 4 sets a 1 (11/8, 9/11, 11/3, 11/4 e 11/4) e garantiu vaga na segunda fase do torneio, considerado o mais importante da temporada.

Apesar do controle no placar, Calderano teve que lidar com um momento de tensão ainda no segundo set, quando discutiu com a árbitra após ser advertido por um suposto saque irregular. O incidente não abalou o brasileiro, que mostrou superioridade técnica e mental para fechar os três sets seguintes com autoridade, em uma atuação consistente e segura.

Na próxima rodada, ainda sem data e horário definidos, Hugo enfrentará o tunisiano Wassim Essid, número 124 do ranking, que eliminou o espanhol Juan Perez em um equilibrado confronto por 4 sets a 3. Caso avance, Calderano pode encarar o japonês Hiroto Shinozuka, atual 21º do mundo, em um possível desafio de alto nível.

A campanha brasileira em Doha também teve outros destaques. No feminino, Laura Watanabe superou a argelina Malissa Nasri por 4 sets a 1 e avançou para a fase seguinte, onde terá pela frente um duro desafio: Wang Manyu, número dois do mundo e bicampeã olímpica. Giulia Takahashi, por sua vez, foi eliminada nas duplas femininas ao lado de Laura, em derrota por 3 sets a 0 para Maria Xiao (ESP) e Adina Diaconu (ROM).

No masculino, Leonardo Iizuka teve boa estreia ao bater o nigeriano Olajide Omotayo por 4 sets a 1. Na próxima fase, o jovem brasileiro terá pela frente o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking mundial. Já nas duplas, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro não conseguiram avançar, ao serem derrotados por 3 sets a 0 pelos europeus Balazs Lei (HUN) e Samuel Arpas (SVK).

Campeão da Copa do Mundo em abril ao vencer dois chineses top do ranking, Calderano segue como a grande esperança do Brasil no torneio individual. Em boa fase técnica e confiante após a conquista recente, o carioca volta à mesa nos próximos dias com o objetivo de ir longe em Doha e confirmar sua posição entre os melhores do mundo.