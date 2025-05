Hércules admite adaptação complicada no Fluminense e comemora primeiro gol

O Fluminense empatou com o Juventude por 1 a 1, neste domingo, no Alfredo Jaconi. O resultado deixou o Tricolor carioca na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Após a partida, Hércules, autor do gol da equipe carioca, falou um pouco sobre sua adaptação na nova equipe.

"Cheguei aqui, minha situação foi um pouco complicada. Minha família me deu força para seguir trabalhando. O grupo me apoiou também. Vou dedicar o gol à minha família", disse à TV Globo.

Na temporada, Hércules marcou o seu primeiro gol pelo Fluminense, em seus 24 jogos. O atleta chegou ao Tricolor carioca no início de 2025, após passar três anos no Fortaleza, clube que o revelou.

Fim de jogo. Com gol de Hércules, o Fluminense empata em 1 a 1 com o Juventude no Alfredo Jaconi. O #TimeDeGuerreiros volta a campo na quarta-feira, contra a Aparecidense, no Mané Garrincha, pela @CopaDoBrasilCBF. pic.twitter.com/p1lIaq1ymb ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 18, 2025

Próximos jogos do Fluminense

O Fluminense passa a focar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), os tricolores visitam a Aparecidense-GO, no Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio.

A partida de ida foi 1 a 0 para o Fluminense. Com isso, os cariocas entram em campo na competição com a vantagem de jogar pelo empate para avançar às oitavas de final.