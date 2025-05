Grêmio faz 'coro' contra arbitragem por pênalti dado ao São Paulo

Dos jogadores ao presidente, o Grêmio bateu na tecla da arbitragem após ser derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, na noite de ontem (17).

O que aconteceu

O pênalti dado ao São Paulo motivou um coro uníssono dos gremistas após o apito final da partida. As reclamações começaram ainda na saída do gramado, com um enquadro dos jogadores do Tricolor Gaúcho no corpo de arbitragem.

Na coletiva pós-jogo, Sidnei Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes, criticou a arbitragem e afirmou que Luciano "cavou a falta", induzindo o juiz ao erro.

Para mim, foi um erro grosseiro não ter dado aquela falta no Jemerson, dar continuidade [na jogada] e acabar marcando o pênalti. Conheço bem o Luciano, ficou o debate se teve o toque ou não teve... Mas o Luciano é um especialista nisso, em provocar contato, cavar uma faltinha ali, ele estava dentro da área, e o juiz acabou caindo na dele.

Sidnei Lobo, auxiliar do Grêmio, em coletiva pós-derrota

O presidente do clube gaúcho, Alberto Guerra, pediu a palavra após a coletiva de Sidnei para afirmar que irá marcar uma nova reunião na CBF para tentar alinhar as expectativas sobre arbitragem

Hoje, estou voltando de uma suspensão justamente por falar de arbitragem. Não fico feliz de estar de novo aqui, porque eu preciso falar, preciso falar com a minha torcida que está demais. A gente reclama, conversa, vai, marca as reuniões e os erros continuam. São muitos erros além do normal.

Eu estou considerando se já vou daqui direto para a CBF, se me atenderem, porque o Grêmio tem sido muito prejudicado, e eu preciso defender o Grêmio.

Alberto Guerra, presidente do Grêmio

O próprio Jemerson, zagueiro que reclamou de falta no lance anterior ao pênalti, fez um desabafo sobre uma suposta perseguição ao Grêmio.

Hoje nós não conseguimos por pouco e, de novo, tem que ficar falando de arbitragem. Não dá, né? Sempre esses erros contra a gente.

Jemerson, zagueiro do Grêmio, em zona mista

Do lado do São Paulo, os jogadores rechaçaram qualquer erro no lance. Luciano, que sofreu a falta dentro da área, disse que os adversários têm o direito de reclamar, mas quando há fundamento.