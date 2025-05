Verstappen ultrapassa Piastri na 1ª volta, domina prova e vence GP de Ímola

Max Verstappen (Red Bull) ultrapassou Oscar Piastri (McLaren) nos primeiros segundos de prova, manteve a liderança com tranquilidade e venceu hoje (18) o GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, na sétima etapa da temporada. É a 65ª vitória do holandês em 400 corridas da Red Bull na F1. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou em último, na 18ª colocação.

O que aconteceu

O piloto da Red Bull fez um grande início de prova e ultrapassou Oscar Piastri logo na Tamburello (veja abaixo), assumindo a liderança e não dando mais chances aos adversários. Lando Norris (McLaren) esteve na terceira colocação em boa parte da corrida, mas ultrapassou o companheiro Oscar Piastri após a entrada do safety car na 58ª volta e ficou com o segundo lugar.

Lewis Hamilton, da Ferrari, fez uma grande prova de recuperação na reta final da corrida e terminou na quarta colocação, seguido de Alexander Albon (Williams). Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull) completaram o top 10.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a corrida na última colocação entre os que completaram a prova, após largar em 14º. Dois pilotos abandonaram: Esteban Ocon, da Haas, e Kimi Antonelli, da Mercedes.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo, dia 25 de maio, com o emblemático GP de Mônaco. A corrida começa às 10h (de Brasília).

Como foi a corrida

A corrida já começou com emoção. Max Verstappen sabia que a largada seria decisiva em Ímola, e fez exatamente o que precisava. O piloto holandês ameaçou cair para a terceira colocação nos primeiros segundos de prova, mas segurou, atrasou a freada, passou Piastri por fora de forma espetacular e disparou na liderança.

A entrada do safety car após o abandono de Antonelli na 46ª volta agitou o final da corrida com todos juntos na relargada. Depois de muita demora para a retirada do carro do italiano, os pilotos voltaram à corrida na 53ª volta, com dez para o fim. Mas Verstappen não deu chance a Piastri e confirmou o primeiro lugar.

Mundial de Pilotos

Com a vitória, Max Verstappen foi a 124 pontos e encostou no vice-líder Lando Norris, da McLaren, que chegou a 133 com o segundo lugar em Ímola. Oscar Piastri segue na liderança, agora com 146.

Veja a classificação do GP de Ímola: