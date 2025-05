Gilbert Durinho se pronuncia após revés no UFC: "Sem histórias tristes"

Gilbert 'Durinho' Burns se manifestou nas redes sociais neste domingo (18), um dia após ser superado por nocaute técnico no primeiro round pelo equatoriano Michael Morales, na luta principal do UFC Vegas 106. Em uma mensagem publicada no Instagram, o brasileiro adotou um tom sereno e de gratidão, mesmo diante da sequência negativa que vive na organização.

Com a postagem, o meio-médio (77 kg) reforçou sua postura resiliente, destacando a fé e a dedicação ao longo da preparação. Ainda sem cravar os próximos passos no esporte, o lutador reconheceu o momento de instabilidade e mostrou-se em paz com o resultado.

"Agradecido pela jornada! No final, sou muito abençoado! Lógico que não foi o resultado que eu queria, trabalhei e me dediquei muito, quem tava por perto viu, mas faz parte da luta e da vida! Parabéns ao Michael Morales e ao time dele, desejo muito sucesso! E é isso, sem histórias tristes! Grato pelas lições! Deus é bom o tempo todo, toda honra e glória seja dada a ele na vitória ou na derrota!", escreveu.

Duelo de gerações

O embate representou um verdadeiro choque de gerações, com o experiente Durinho, de 38 anos, encarando o promissor Morales, 13 anos mais novo. A disputa foi encerrada ainda no primeiro assalto após uma sequência precisa de golpes do equatoriano, que manteve sua invencibilidade no MMA profissional - agora com 18 vitórias em 18 lutas.

Do outro lado, Durinho atravessa a fase mais difícil de sua trajetória no UFC, com quatro derrotas consecutivas. Apesar do momento delicado, o veterano mostrou maturidade ao valorizar o processo e evitou alimentar especulações sobre o futuro.

Uma publicação compartilhada por GILBERT BURNS "DURINHO" ?? (@gilbert_burns)

