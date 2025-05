Fluminense busca empate contra o Juventude pelo Brasileirão

O Fluminense empatou com o Juventude por 1 a 1 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Batalla abriu o placar para os mandantes, mas viu os visitantes empatarem em seguida, com Hércules.

Fim de jogo. Com gol de Hércules, o Fluminense empata em 1 a 1 com o Juventude no Alfredo Jaconi. O #TimeDeGuerreiros volta a campo na quarta-feira, contra a Aparecidense, no Mané Garrincha, pela @CopaDoBrasilCBF. pic.twitter.com/p1lIaq1ymb ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 18, 2025

Com o resultado, os tricolores chegaram a 14 pontos na competição. Já os gaúchos foram a oito e seguem na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Vasco, no sábado, no Maracanã. Já o Juventude joga na segunda-feira, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

O jogo

A partida começou com as duas equipes voltadas para o ataque. O Fluminense teve a primeira chance aos seis minutos. Arias recebeu passe na área, mas demorou a finalizar e foi bloqueado. Depois, Everaldo arriscou chute da entrada da área e viu o goleiro Gustavo fazer boa defesa.

Os cariocas continuaram criando boas chances e quase marcaram aos 19 minutos. Após bola na área, Martinelli cabeceou, a bola bateu na cabeça de Taliari e foi no travessão.

A partir daí, o Fluminense passou a dominar o confronto. No entanto, os tricolores pararam de criar boas chances. Já o Juventude apenas se defendia e tinha problemas para sair da marcação adversária.

Nos minutos finais, os tricolores voltaram a levar perigo. Everaldo aproveitou cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo. Assim, o duelo permaneceu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Juventude voltou melhor e conseguiu abrir o placar aos nove minutos. Batalla pegou rebote de escanteio e arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e enganou Fábio.

Só que o Fluminense não sentiu o revés e empatou aos 12 minutos. Hércules tabelou com Everaldo e mandou para o gol. Gustavo fez a defesa, mas o volante cabeceou para a rede.

O gol animou os cariocas, que quase viraram aos 15 minutos, mais uma vez com Hércules. O volante arriscou de longe, mas a bola foi pela linha de fundo. Depois, Arias chutou para defesa de Gustavo.

O Juventude melhorou aos poucos e equilibrou novamente a partida. Os donos da casa quase marcaram aos 30 minutos, em falta cobrada por Nenê.

Na parte final, o duelo ficou movimentado. As duas equipes foram para o ataque em busca da vitória. No entanto, Juventude e Fluminense abusaram dos erros e tiveram que se contentar com o empate.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 1 X 1 FLUMINENSE

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 18 de maio de 2025 (Domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)



Cartões amarelos: Wilker Ángel, Gilberto, Alan Ruschel e Reginaldo (Juventude); Nonato, Samuel Xavier e Fuentes (Fluminense)

GOLS



JUVENTUDE: Batalla, aos 9min do segundo tempo



FLUMINENSE: Hércules, aos 12min do segundo tempo

JUVENTUDE: Gustavo, Reginaldo (Ewerthon), Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Rushel; Caíque (Rodrigo Sam), Jadson e Luis Mandaca (Giovanny); Batalla, Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Gilberto (Nenê)



Técnico: Cláudio Tencati

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Ignacio), Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Paulo Baya), Nonato (Isaque) e Jhon Arias; Serna (Riquelme) e Everaldo (Renato Augusto)



Técnico: Renato Gaúcho