Flamengo x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Domingo será dia de clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo se enfrentam pela nona rodada da competição de pontos corridos, no Maracanã. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O duelo entre Flamengo e Bahia terá transmissão ao vivo do Première (Pay-per-view)

As duas equipes chegam para o duelo embaladas por vitórias no Brasileiro e na Libertadores. O Flamengo aparece na vice-liderança da competição nacional com 17 pontos, dois atrás do líder Palmeiras. Além disso, a equipe de Filipe Luis possui o ataque mais efetivo, com 17 gols, e a segunda defesa menos vazada, com 5 gols, um a mais que o Verdão.

Após uma fase irregular na temporada, o Fogão tem reencontrado seu melhor futebol e goleou o Internacional na última rodada por 4 a 0, no Nilton Santos. No meio de semana, recebeu e venceu o Estudiantes-ARG, por 3 a 2. O Alvinegro está na nona colocação no Brasileiro, com 11 pontos, e pode entrar no G6 nesta rodada.

Os dois treinadores têm problemas para escalar suas equipes para o clássico. No Rubro-Negro, Filipe Luis tem cinco ausências certas: Plata, Pulgar, Allan e Viña, lesionados, e Gerson, suspenso por expulsão na última rodada. Além destes, o atacante Bruno Henrique acusou um desconforto no joelho e é dúvida para a partida deste domingo.

No Alvinegro, o técnico Renato Paiva segue sem poder contar com cinco atletas lesionados. Matheus Martins, Mastriani e Savarino, todos em tratamento de lesões musculares, além de Bastos, joelho esquerdo, e Barboza, pé esquerdo, não estão em condições de jogo.

Flamengo e Botafogo já se enfrentaram duas vezes em 2025, com duas vitórias do Rubro-Negro. Em fevereiro, o Fla venceu por 3 a 1 na decisão da Supercopa Rei, que reuniu os campeões brasileiro e da Copa do Brasil de 2024. No mesmo mês, as duas equipes entraram em campo pelo Campeonato Carioca e novamente o Flamengo saiu vencedor, por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X BOTAFOGO-RJ



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 18 de maio de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Michael



Técnico: Filipe Luis

BOTAFOGO: Jhon, Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Jeffinho, Igor Jesus e Cuiabano



Técnico: Renato Paiva