Flamengo e Botafogo ficam no 0 a 0 e freiam reação no Campeonato Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Botafogo fizeram um jogo muito truncado no Maracanã e acabaram no empate em 0 a 0. O resultado freou a reação de ambas as equipes, que vinham de vitórias na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. No caso do Rubro-Negro foi ainda pior, já que viu o Palmeiras disparar na liderança da competição e abrir quatro pontos de vantagem.

Jogo paralisado por gás de pimenta — O jogo foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo por conta de gás de pimenta que incomodou os jogadores em campo. Ele veio do lado de fora do estádio. Ocorreram princípios de confusão na rua São Francisco Xavier e também em frente a entrada do Setor Sul, quando a PM dispersou os botafoguenses com bombas de efeito moral e balas de borracha.

Arrascaeta poupado — Artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Vegetti, do Vasco, o uruguaio Arrascaeta foi poupado pelo técnico Filipe Luís no jogo de hoje. O meia rubro-negro passa por um processo de controle de carga.

Provocação — Com direito a apenas dois mil ingressos, os torcedores do Botafogo presentes fizeram barulho e provocaram os rubro-negros com gritos de "teatro, torcida de teatro".

Homenagem a Vini Jr — Na entrada em campo, Vini Jr foi homenageado. Uma bandeira com a imagem do jogador vestido com a camisa do Flamengo e um óculos escuro sem uma lente foi aberta no Setor Leste. O mesmo óculos também foi distribuído aos torcedores na arquibancada. O adereço faz alusão ao fatídico jogo contra o Emelec, pela Libertadores, quando fez dois gols e comemorou um deles com o item que havia sido arremessado pela torcida equatoriana.

Sete anos atrás, você usou esse óculos e nos mostrou que nada é impossível. ❤🖤 Baila, Vini, o documentário sobre o Vinicius Júnior, já está disponível na Netflix.#QueTorcidaÉEssa pic.twitter.com/HChBDf8inM -- Flamengo (@Flamengo) May 18, 2025

O jogo

O Flamengo iniciou a partida tendo mais a posse de bola e iniciativa. O Botafogo estava com a marcação bem encaixada e buscava explorar os contra-ataques. O Rubro-Negro, apesar de ter o controle, sentia falta da qualidade de Arrascaeta e Gerson na criação das jogadas. Já o Alvinegro soube explorar a velocidade e a potência de Cuiabano nas costas do lateral direito Wesley. O primeiro tempo se encerrou com poucas oportunidades para ambos os lados.

Na etapa final o Flamengo perdeu o ímpeto e o Botafogo passou a gostar do jogo, subindo suas linhas e criando mais oportunidades. Filipe Luís fez substituições em atacado colocando Juninho, Matheus Gonçalves e Danilo, mas o time não apresentou uma evolução. Nos minutos finais o Alvinegro, por sua vez, pareceu demonstrar estar satisfeito com o resultado.

Gols e lances

Defesaça de John! — Aos 21 do primeiro tempo, a zaga do Botafogo saiu de maneira atrapalhada, a bola sobrou para Luiz Araújo que chutou. Houve um desvio na trajetória, mas John estava esperto e fez uma grande defesa em reflexo.

Botafogo responde — No minuto seguinte, Cuiabano recebeu na esquerda e emendou um balaço de trivela. A bola passou tirando tinta da trave!

Defesaça de Rossi — Aos 19 do segundo tempo, Cuiabano rolou para Marlon Freitas, que da intermediária emendou um chutaço. Rossi, atento, voou para fazer uma defesaça e salvar o Flamengo.

FLAMENGO 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data e hora: 18 de maio de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Wesley (FLA); Vitinho, Allan, Marlon Freitas, Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Nenhum

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz (Varela), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz (Danilo) e Luiz Araújo; Everton Cebolinha (Michael), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Botafogo: John, Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo (Marçal), Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Santiago Rodríguez) e Allan (Danilo Barboza); Cuiabano, Rwan Cruz (Nathan Fernandes) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.