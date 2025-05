Flamengo vence o Corinthians e avança à semifinal do NBB; jogo 5 define Franca ou Pinheiros

Neste domingo de playoffs do NBB, Corinthians e Flamengo se enfrentaram pelo jogo 4 das quartas de final. Atuando no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, o Flamengo venceu por 80 a 78 e fechou a série em 3 a 1.

O COLOSSAL CLUBE DE REGATAS VENCE O CORINTHIANS E ESTÁ NAS SEMIFINAIS DO @NBB! ISSO AQUI É FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOOO! ? Beto Miller / Corinthians#FimdeJogo #FlaBasquete pic.twitter.com/BUsRpEHXDd ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) May 18, 2025

Os visitantes decidiram o jogo nos segundos finais. O Corinthians chegou a virar o placar para 75 a 74 com menos de três minutos no relógio, mas o Flamengo reagiu e retomou a liderança. A dois segundos do fim, Ruan fez um toco decisivo em Victão e garantiu a classificação rubro-negra para a semifinal.

Gui, do Flamengo, e Cauê Borges, do Corinthians, foram os cestinhas da partida, com 18 pontos cada. Nos rebotes e assistências, o domínio foi corintiano: Lucas Cauê pegou 12 rebotes, enquanto Elinho serviu nove assistências.

O Corinthians se despede da competição e o Flamengo avança à semifinal para enfrentar o vencedor do jogo 5 entre Franca e Pinheiros.

Pinheiros vence Franca e força o jogo 5

O segundo duelo do dia foi o jogo 4 entre Franca e Pinheiros, disputado no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. O time da casa venceu por 72 a 66 e conseguiu forçar o jogo 5 em Franca.

David Sloan foi o nome da partida e decisivo para o Pinheiros. O armador americano converteu quatro bolas de três em seis tentativas e brilhou nos momentos finais. Com menos de 40 segundos restantes e o placar em 67 a 66, ele partiu para uma jogada individual, acertou mais uma bola de três posses e encaminhou a vitória. Sloan fechou o jogo com 28 pontos.

Franca recebe o jogo 5 nesta quarta-feira. A Liga Nacional de Basquete ainda vai definir o horário da partida.

Minas e Bauru disputarão a semifinal do outro lado da chave. O Minas passou pelo Vasco, varrendo a série por 3 a 0, e o Bauru também precisou de três jogos para eliminar o São Paulo.