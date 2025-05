Flamengo e Botafogo fazem 'clássico de campeões' com o Maracanã lotado

Os últimos campeões da Copa do Brasil e da Copa Libertadores irão duelar neste domingo pelo Brasileirão. Embalados após vencerem seus jogos na Libertadores no meio de semana, Flamengo e Botafogo se enfrentam pela nona rodada do Nacional, a partir das 18h30, no Maracanã, que deve receber mais de 60 mil torcedores.

O Flamengo chega após triunfo por 2 a 0 sobre a LDU, na quinta-feira, enquanto o Botafogo derrotou o Estudiantes por 3 a 2, quarta-feira. Os resultados aproximaram os clubes das oitavas de final em seus grupos.

Mas agora os rivais viram a chave para o Brasileirão. O Flamengo, antes do início da rodada, era o segundo colocado, com 17 pontos, dois atrás do líder Palmeiras. Por outro lado, o Botafogo estava em nono lugar, com 11, mirando subir na tabela para acirrar a briga nas primeiras posições.

Este é o terceiro confronto entre eles em 2025. Na final da Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu por 3 a 1, com dois gols de Bruno Henrique e outro de Luiz Araújo, com Patrick de Paula descontando para o Botafogo. Na Taça Guanabara, o time treinado por Filipe Luís triunfou novamente, desta vez por 1 a 0, com gol de Léo Ortiz.

As principais baixas flamenguistas estão no meio-campo. Gerson foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia e cumprirá suspensão. Evertton Araújo deve atuar no setor ao lado de De la Cruz, porque os volantes Erick Pulgar e Allan continuam machucados. Ambos estão com lesões no músculo posterior da coxa direita.

Titular contra a LDU, o atacante Michael deve começar no banco de reservas. Ele não teve boa atuação contra o time equatoriano e escutou vaias da torcida ao ser substituído. Everton Cebolinha está cotado para receber uma oportunidade no ataque.

Além dele, Pedro tem chance de aparecer entre os onze iniciais na vaga de Bruno Henrique. Destaque na Libertadores, Luiz Araújo provavelmente segue entre os titulares. Gonzalo Plata se recupera de um edema ósseo na coxa direita, uma lesão que exige cautela, tanto que existe a possibilidade de seu retorno acontecer apenas no Mundial de Clubes, em junho.

Após o importante triunfo na Libertadores, o técnico Filipe Luís projetou o clássico. "Vai ser um grande jogo, duríssimo. Eles têm um dia a mais de descanso, mas não serve como desculpa. Temos de ligar o maquinário o mais rápido possível para que os jogadores possam se recuperar e chegar bem nesse jogo. Claro que os mais jovens se recuperam mais rápido. Os jogadores com mais de 30 vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que vamos chegar bem no jogo."

No Botafogo, o técnico Renato Paiva deve repetir a escalação utilizada contra o Estudiantes, apostando na manutenção da dupla de centroavantes formada por Igor Jesus e Rwan Cruz. O português comentou sobre o clássico e rasgou elogios ao adversário. "O Flamengo tem um tremendo elenco. Uma equipe que tem uma forma de jogar qualificada. O treinador (Filipe Luís) está fazendo um grande trabalho, mesmo com pouco tempo. Quero que minha equipe jogue contra eles como fez nos últimos dois jogos: olhos nos olhos. Somos campeões da Série A, temos que jogar dessa forma. Vamos jogar com zero medo contra uma grande instituição do Rio de Janeiro (Flamengo), como a nossa. Vamos com muito respeito e zero medo."

O atacante Mastriani pode ser novidade na lista de relacionados. O uruguaio ficou fora dos últimos três jogos por conta de dores na coxa esquerda e tenta finalizar recuperação para ficar à disposição. A tendência é que comece no banco.

Mas há baixas antigas. Os zagueiros Alexander Barboza, com dores no pé esquerdo, e Bastos, com trauma no joelho esquerdo, além do meia Savarino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e o atacante Matheus Martins, com um problema muscular na coxa esquerda.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro (Bruno Henrique) e Everton Cebolinha (Michael). Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Cuiabano; Artur, Igor Jesus e Rwan Cruz. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).