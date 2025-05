Flamengo e Botafogo empatam em clássico de poucas chances pelo Brasileirão

Em clássico disputado neste domingo, Flamengo e Botafogo empataram por 0 a 0 no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico teve o Rubro-Negro com mais posse de bola, com o Glorioso buscando os contra-ataques. As duas equipes tiveram poucas chances de marcar durante os 90 minutos.

Com o resultado, o Flamengo chegaram a 18 pontos no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo foi a 12.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Palmeiras, em São Paulo, no domingo. Já o Botafogo só volta a campo no dia 1º de junho, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Fim de papo no Maracanã. O clássico entre Flamengo e Botafogo fica no 0 a 0.#FimDeJogo pic.twitter.com/YUvqlRJTcx ? Flamengo (@Flamengo) May 18, 2025

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Botafogo. Os rubro-negros chegaram com perigo quando Bruno Henrique aproveitou cruzamento, mas cabeceou em cima da zaga. Depois, Everton Cebolinha foi lançado, mas viu Vitinho se esticar para impedir a finalização. O Botafogo só chutou pela primeira vez aos 11 minutos, com Alex Telles.

A primeira chance real de gol aconteceu somente aos 21 minutos. Jair errou na saída de bola. Luiz Araújo aproveitou para chutar para boa defesa de John. Só que o Botafogo respondeu em seguida. Cuiabano chutou de três dedos e viu a bola ir perto do gol.

Com o passar do tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Flamengo tendo mais a bola, mas sofrendo com os avanços do Botafogo. Os alvinegros assustaram com Rwan Cruz e Igor Jesus. No entanto, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo começou sendo mais intenso e criou boa chance aos dois minutos. Evertton aproveitou escanteio e finalizou em cima de John. Depois, Luiz Araújo foi lançado, passou pelo goleiro, mas viu John se recuperar e impedir o chute para o gol.

Os rubro-negros assustaram novamente com Luiz Araújo. O atacante chutou muito perto do gol. Já o Botafogo quase abriu o placar aos 19 minutos. Marlon Freitas recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Rossi.

Após um breve período de domínio do Botafogo, o Flamengo voltou a ter mais posse de bola. Sö que os rubro-negros pouco incomodavam a defesa adversária.

Na parte final, as duas equipes seguiram com a postura ofensiva. No entanto, ambas erraram muito e tiveram que se contentar com o empate no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 18 de maio de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Cartões amarelos: Wesley (Flamengo); Vitinho, Cuiabano, Marlon Freitas, Marçal e Allan (Botafogo)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz (Varela), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e De La Cruz (Danilo); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Michael), Pedro (Juninho) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves)



Técnico: Filipe Luís

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair Cunha, David Ricardo (Marçal) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Allan (Santi Rodríguez); Ryan Cruz (Nathan Fernandes), Igor Jesus e Cuiabano



Técnico: Renato Paiva